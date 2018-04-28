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صور.. وزير الرى يفتتح محطة طلمبات مصرف 2 بالدقهلية

السبت، 28 أبريل 2018 11:10 ص
صور.. وزير الرى يفتتح محطة طلمبات مصرف 2 بالدقهلية


الدقهلية ـ محمد حيزة
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أنهى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، زيارته لمحافظة الدقهلية، بافتتاح محطة طلمبات مصرف 2 الجديدة، بقرية السلسول، التابعة لمركز بلقاس، بالدقهلية.
 
رافق الوزير خلال الافتتاح الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، والمهندس مختار الخولي السكرتير المساعد، والمهندس سعد موسى  وكيل وزارة الري بالدقهلية، والمهندس عبد الرحمن فريد مدير عام شرق ري الدقهلية، والمهندس أبو بكر  أشرف الصديق مهندس تنفيذي بري الدقهلية. 
 
وتفقد وزير الرى ومحافظ الدقهلية، المحطة، واستمعا لشرح من المدير المسؤل عن المحطة عن كيفية العمل بها، وتغذيته للعديد من القناوت والترع الخاصة بالرى، فى العديد من المناطق البعيدة، والتى تقع فى نهاية الخطوط.
 
وقال "عبد العاطى"،  في تصريح خاص لليوم السابع، إن محطة طلمبات مصرف 2  تغذية منطقة قلابشوا والحفير والجبل بالمياه، وشهاب الدين، وبحر بسنديلة، حتى لا يحدث جفاف للأراضى الزراعية، وتغذى تلك المناطق بمياه معالجة ثلاثية، صالحة للرى وتحل أزمات كبيرة جدا لآلاف الأفدنة الزراعية التي كانت تعانى من الجفاف في الاعوام الماضية.  

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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