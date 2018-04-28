صور.. وزير الرى يزور مواقع مراسى الأتوبيس النهرى بالدقهلية







الدقهلية ـ محمد حيزة

زار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، منذ قليل، خلال جولته بمحافظة الدقهلية، بعض المناطق المحددة لإنشاء مراسى الأتوبيس النهرى، بمنطقة المشاية، بمدينة المنصورة، يرافقه الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية.

شهد الجولة المهندس مختار الخولى السكرتير المساعد، والمهندس سعد موسى وكيل وزارة الرى بالدقهلية، والمهندس عبد الرحمن فريد مدير عام شرق رى الدقهلية، والمهندس أبو بكر أشرف الصديق مهندس تنفيذى برى الدقهلية.

واستمع الوزير، لشرح من الشركة المنفذة للمشروع، وكيفية إنشاء المراسى والمحطات التى ستتولى الإشراف التنفيذى على المشروع، وأثنى على المخططات الأولية، وشدد على ضرورة تنفيذها كما هى نظريا فى التطبيق العملى، وأوصى بسرعة تنفيذها.

فيما أكد محافظ الدقهلية خلال حديثه لوزير الرى، إن المشروع سيكون قبلة الحياة لمدينة المنصورة، وأنه سيتكون من 5 محطات 3 طولية و2 عرضية، بتكلفة تتراوح من 20 لـ 30 مليون جنيه، ووعد وزير الري بدعم المشروع.