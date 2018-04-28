صور .. ممرضة "حميات بورسعيد" المضربة عن الطعام: كشفت فسادا فنقلونى







بورسعيد- محمد فرج

منى أمين موسى 41 سنة ممرضة بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى وتعمل مسئولة الصحة والسلامة المهنية فضلا عن قسم الجودة والتدخين طبقا لمؤهلاتها العلمية المتخصصة وقرارات التكليف الصادرة من مديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

وبناء على استغاثتها انتقل "اليوم السابع" بهدف التحقق من شكوى الممرضة التى أكدت أنها أضربت عن الطعام داخل مكتب الصحة والسلامة المهنية بمستشفى الحميات منذ 20 /3/2018 ومازالت مضربة عن الطعام طوال 38 يوما على التوالى، مؤكدة أنها تعرضت لظلم جائر من قبل مدير المستشفى د. سيد دعية عقب إبلاغها عن فساد مالى وإدارى بالمستندات والتى تم تسليمها لمساعد الوزير للشئون الأمنية بالقاهرة.

وتابعت: بأنها فوجئت بقرار المدير بنقلها من عملها بدون تحقيق يؤكد أنها تقاعست عن أداء عملها الذى أثبتت الإدارة بالمديرية نجاحها وتميزها إلا أن مدير المستشفى لم يعجبه كشف الفساد المالى والإدارى فقام بالتنكيل بها وأصدر قرارا جائرا بنقلها دون سبب غير أنها قامت بإبلاغ الوزارة بالمخالفات التى أكدتها الصحة.

فيما أكد الدكتور سيد دعية، مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمى ببورسعيد ردا على الاتهامات الموجهة من الممرضة المضربة قائلا: "أن قرار نقلها تم التصديق عليه من قبل وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية يوم 20 /3/2018 ورفضت التوقيع وبناء عليه صدر قرار بإخلائها إداريا لصالح العمل ونقلها لمركز المسنين بحى المناخ"، موضحا أنها تخضع تحت إشراف طبى من قبل أطباء المستشفى وتتناول المحاليل بصفة مستمرة وفى الأوقات التى يحددها الفريق الطبى لحين إشعار آخر وفك الإضراب.

ومن جانبها ناشدت الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة بتشكيل لجنة لكشف التجاوزات الإدارية والمالية الصارخة وإهدار المال العام بمستشفى الحميات ببورسعيد لتصحيح الأوضاع المتردية.