صور.. محافظ مطروح يدعم إدارة المرور بأحدث كاميرات و أصغر رادار للبث المباشرة







مطروح _ حسن مشالى

صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على شراء أحدث كاميرات للمراقبة و أصغر رادار بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه تدعيما لإدارة المرور للمساهمة فى ضبط المخالفين وتحقيق الانضباط المرورى.

وأكد محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن هذا التدعيم يأتى ضمن دعم المحافظ المستمر لقطاع الأمن والإطفاء والمرور، للتطوير والارتقاء بالأداء ليتواكب مع التطوير الهائل للجريمة.

من جانبه أكد محافظ مطروح، فى بيان، أن قطاع الأمن يشهد تطوراً كبير فى مصر، بدعم كبير من الدولة، ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة التى تستخدمها قوى الشر ضد الاستقرار التى تشهده مصر حاليا.

وأضاف المحافظ بان قطاع المرور بالمحافظة يشهد تطورا غير مسبوق، من خلال دعمه بأحدث كاميرا ايطالية الصنع، تقوم بتوثيق الأحداث وبثها مباشرة إلى غرفة العمليات، لمتابعة الحملات التى يقوم بها الضباط بالطرق والميادين والأكمنة الثابتة، بقيمة 1.5 مليون جنيه، بالإضافة لدعم إدارة المرور بأحدث رادار أمريكى الصنع، وهو صغير الحجم يتم حمله على الكتف، لضبط ورصد سرعات السيارات على الطرق السريعة، بقيمة نصف مليون جنيه.

وأشار أبو زيد إلى الاستمرار فى تدعيم قطاع الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظة، بأحدث المعدات والسيارات والأجهزة الحديثة استكمالا لدور الدولة، فى دعم هذا القطاع الهام الذى يقدم التضحيات الغالية من أبنائه من أجل رفعه الوطن.



يدعم إدارة المرور بأحدث كاميرات و أصغر رادار



يدعم إدارة المرور بأحدث كاميرات و أصغر رادار



يدعم إدارة المرور بأحدث كاميرات و أصغر رادار