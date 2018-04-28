صور ..لجنة الصحة بالبرلمان تتفقد الخدمات الصحية بمستشفى الغردقة العام







البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد وفد من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ظهر اليوم الخدمات الصحية داخل مستشفى الغردقة العام، وذلك برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان.

وكان فى استقبال لجنة الصحة الدكتورة نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ورافقهم النائب محمد محمد عبد المقصود مقدم طلب الإحاطة، بوجود قصور فى الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى الغردقة العام.

وبدأت اللجنة عملها بتفقد قسم الاستقبال والأقسام المختلفة وكذلك العناية المركزة، وتساءل النواب عن عدم تواجد مرضى داخل قسم الاستقبال، حيث كان سبب ذلك عمل العيادات الخارجية.

وتفقدت لجنة الصحة أغلب أقسام المستشفى من بينها العناية المركزة، وأكد الدكتور ماجد العدوى مدير المستشفى خلال الزيارة بوجود عجز كبير فى أطباء العناية المركزة، وأن هناك قصور فى المستشفى.

وتعرفت اللجنة على امكانيات المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى، من قبل مدير المستشفى، وكذلك قامت بسؤال المرضى على الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه، تسائل الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة عن أقرب مستشفى جامعى يتم التحويل لها وهى أسيوط وعن المسافة وكذلك عن مدى الخدمة المقدمة فى العناية المركزة.

ونشبت مشادة بين أحد النواب ومدير مستشفى الغردقة، بعد أن اتهمه الأول بأنه يتحدث مع النواب بأسلوب غير لائق عند شرحه إمكانيات المستشفى.

واستكملت اللحنة جولتها بزيارة مستوصف عبد المقصود الخيرى بمنطقة حفر الباطن، حيث أشادوا بالخدمة المقدمة به برفقة النائب محمد عبد المقصود.



أعضاء لجنة الصحة بالغردقة العام



وفد صحة النواب يتفقد مستشفى الغردقة



الوفد خلال تفقد المستشفى العام



وفد لجنة الصحة



جولة لجنة الصحة بالغردقة



وفد لجنة الصحة