صور.. فلسطينيون يستعدون لتشييع جثمان طفل من مشرحة بخان يونس







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

يستعد أقارب الشهيد الفلسطينى عزام عويضة البالغ من العمر 15 عاماً لتشييع جثمانه من مشرحة مستشفى بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلى 42 فلسطينيا منذ أن بدأ سكان القطاع احتجاجات عند السياج الحدودى يوم 30 مارس، وتطالب الاحتجاجات بحق العودة للاجئين وأسلافهم إلى الأرض التى أصبحت الآن جزءا من إسرائيل.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين الذين أصيب 2000 منهم برصاص، وأثار استخدام إسرائيل الذخيرة الحية انتقادات دولية.

وتقول إسرائيل إنها تحمي حدودها وتتخذ مثل تلك الإجراءات فقط ضد المحتجين الذين يلقون الحجارة ويحرقون الإطارات ويقتربون بشدة من السياج الحدودى.

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس الجمعة عن أسفه للخسائر فى الأرواح وقال إن الذخيرة الحية أحدثت "عددا صادما" من الإصابات.



جانب من جثمان الشهيد



جثمان الشهيد داخل المشرحة



بكاء أقارب الشهيد



جانب من بكاء أقارب الشهيد



وصول أقارب الشهيد