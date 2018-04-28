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صور.. طالب هندسة فى الشرقية يخترع "شمسية مكيفة"

السبت، 28 أبريل 2018 08:50 ص
صور.. طالب هندسة فى الشرقية يخترع "شمسية مكيفة" الطالب محمود محمد


الشرقية – إيمان مهنى
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الكثير من الأفكار يستقبلها المجتمع باندهاش إلا أنها بمرور الوقت تصبح اختراعات ضرورية ومهمة لتبسيط الحياة على البشر، ومنها ما قام به طالب الهندسة محمود محمد عبد العال المالكى 21 سنة، من مركز القصاصين بالشرقية، باختراع "شمسية مكيفة".

وقال محمود لـ"اليوم السابع"، إن اختراعه يتلخص فى ​جهاز يشبه الشمسية العادية، لكنه مكيف ويغطى مساحة الشخص كليا أثناء السير فى الشوارع دون التعرض للشمس، وعلى العكس فى فترة الشتاء، ويتميز الجهاز بأنة يسير أعلى الشخص بشكل غير ملموس ويوفر له الراحة من خلال وضع الشخص احتياجاتة الخاصة فى الجهاز مثل ماء وعصير و أدوات شخصية.

وأوضح أن التحكم فى الجهاز عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول، والذى من خلاله يتم زيادة الهواء أو تقليله، مشيرا إلى أن الجهاز سيكون فى متناول الجميع وبسعر بسيط عن طريق تبنى شركة تسويقه له  .

وأشار الطالب أنه حصل على براءة اختراع للجهاز قبل 3 سنوات، وشارك به فى العديد من المعارض الدولية، وحصل به على المركز الأول فى معرض بروسيا بعنوان "ارشميدس"، وعلى المركز الثانى معرض فى كوريا وثالث فى تايلند، لافتا أنه يسجل حاليا فيلم قصير عن الاختراع.

وأكد محمود المالكى، أنه يحلم أن تتبنى شركة مصرية أو جهة مسئولة اختراعه وتسويقه فى العالم كمنتج مصرى.

وأوضح أن لديه العديد من الأبحاث العلمية منذ أن كان طالب فى مدرسة التكنولوجيا بالإسماعلية نظام 5 سنوات، لكونه يعشق الهند4سة، والتى أهلته أن يلتحق بكلية الهندسة بالمعهد العالى بالعبور .

1-شمسية مكيفة
 

 

2-شمسية مكيفة
 

 

3-شمسية مكيفة
 

 

4-شمسية مكيفة
 

 

5-شمسية مكيفة
 

 

6-شمسية مكيفة

 

7-شمسية مكيفة
 

8-شمسية مكيفة
 

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