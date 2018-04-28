صور.. صيادو أسوان يشتكون من ارتفاع مستلزمات الصيد وقلة الإنتاج







أسوان – صلاح المسن

يعتمد الكثير من الصيادين بأسوان فى عملهم على الصيد فى المسطح المائى لنهر النيل، رغم شكواهم من قلة الإنتاج و صعوبته، حيث يقطع الصياد مسافات طويلة لتحقيق إنتاجية، فيما كشف عدد من الصيادين العاملين بنهر النيل لـ"اليوم السابع" أن مستلزمات الصيد حدثت عليها زيادة طارئة، فضلا عن تهديد بعض المفترسات التى تقطع الشباك.

بداية يقول مصطفى أحمد صياد لـ"اليوم السابع": إن تجهيز القارب للصيد فى الرحلة الواحدة قد يصل لأكثر من 500 جنيه أو ألف جنيه و العامل يحصل على ثلث الإنتاج، وأن ربع كيلو الشبك زاد من 50 جنيها لـ150 جنيها خلال شهور، وأضاف أنهم يواجهون خطر المفترسات التى تقطع الشباك وتلتهم الأسماك وأن الإنتاج بشكل عام ضعيف لأسباب عديدة منها، عدم إطلاق ذريعة فى نهر النيل منذ فترة.

ولفت إلى أن سعر كيلو سمك البلطى النيلى للمستهلك يبلغ سعره حوالى 20 جنيها تقريباً فيما يصل سعر البياض ل25جنيها، حيث توجد زيادة فى الأسعار لنقص المعروض بسبب غلق بحيرة ناصر، وزيادة تكلفة الصيد.

ويضيف محمد القوصى، صياد أن هناك دخلاء على المهنة وخارجين على القانون يستغلون نهر النيل استغلال سيئ من خلال الصيد الغير القانونى عن طريق استخدام الكهرباء فى الصيد وغيرها من الوسائل غير القانونية فى الصيد مما يعرض حياة الجميع للضرر مناشدا الأهالى بالإبلاغ عن هذه الممارسات الخاطئة.

فيما يطالب إبراهيم محمد عامل صيد المسئولين بصرف تعويضات للصيادين المتوقفين عن الصيد بصورة موقتة فى بحيرة ناصر فى فترة غلق البحيرة خاصة أن أغلبهم لا يجدون أى فرص عمل أخرى، وأن الصيد فى نهر النيل محدود صيفاً وشتاء.

فيما يضيف سيد أبو الحسن، تاجر اسماك أن إنتاج السمك النيلى يعتبر محدود بسبب تكلفة ومعوقات الصيد ولفت إلى أن حرفة الصيد أصبحت حرفة ثانوية لدى البعض وأن قورب الصيد فى بعض المناطق بأسوان تحولت للنزهة ونقل مستلزمات المزارعين البسيطة فى المناطق القريبة من نهر النيل.



نهر النيل



عملية الصيد بنهر النيل



قلة قوارب الصيد



معاناة الصيد



قارب بجوار الشاطئ



جانب من المعاناة



الصيد عن طريق القوارب الصغيرة