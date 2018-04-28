صور .. سكرتير عام المنوفية يناقش توصيل كابلات الفايبر لمدارس التعليم الثانوى







المنوفية _ محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية،إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة إجراءات توصيل كابلات الفايبر لكافة مدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة،وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم بحضور المهندس هشام القصاص مدير عام الإدارة العامة لشركة المصرية الاتصالات بالمنوفية والمهندس محمود الشيخ مدير إدارة المصرية الاتصالات ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ومدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ومديري عموم هيئة الأبنية التعليمية ومديرية الطرق ومركز شبكات المرافق والتخطيط والمتابعة بالمحافظة .

ووجه السكرتير العام رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين الشركة والجهات المعنية المختصة لتذليل كافة العقبات التي تعوق أعمال الشركة لتوصيل كابلات الفايبر للمدارس وتشغيل خدمة الإنترنت بجودة عالية السرعة مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال ورد الشيء لأصله.

فيما أشارالمهندس هشام القصاص أن كابلات الفايبر Fiber هي عبارة عن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء وانه مصمم لنقل بيانات لمسافات طويلة وبسعة أحجام كبيرة ويعمل بشكل عالي الإداء ويستخدم عادة في شبكات البيانات والاتصالات ، مؤكداً أن الشركة سوف تقوم بتوصيل كابلات الفايبر لعدد 135 مدرسة ثانوي بنطاق المحافظة كمرحلة أولي بمعدل الانتهاء من توصيل الخدمة لعدد20 مدرسة اسبوعيا ، وأن الشركة ستعمل بكامل طاقتها علي مدار 24 ساعة لإنتهاء من التوصيل الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأكد السكرتير العام حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،علي الإهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة،لرفع كفاءة التعليم لبناء وطن قوى يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم في صنع حضارتهم.

يأتي هذا في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية بالإهتمام بالتعليم ووضعه على قمة أولوياتها للحفاظ الدائم على النظام التعليم.



اجتماع توصيل كابلات الفايبر لمدارس التعليم الثانوى



اجتماع توصيل كابلات الفايبر لمدارس التعليم الثانوى



اجتماع توصيل كابلات الفايبر لمدارس التعليم الثانوى