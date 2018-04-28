صور.. رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة بحى الكوثر بسوهاج







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة قامت بها الوحدة المحلية لحى الكوثر، وإعاده تهيئه وزراعة حديقه الخالدين من جديد حتى تكون صالحه لاستقبال المواطنين، وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه قال أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر فى بيان إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافه بمنطقه المشروع القومى لإسكان الشباب بالمرحلة الأولى والثالثه تم خلالها رفع كميات من القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تم رفع ما يقارب من 12 طن عن طريق عمال ومعدات الوحدة المحلية للحى، وجارى أعمال المتابعة المستمرة لحملات النظافة.

وأضاف الشطورى انه تم إصلاح المقاعد القديمه بالحى وتزويدها بالأخشاب والحديد ودهانها حتى تصلح لجلوس المواطنين وكبار السن وجارى العمل على دهان باقى أكشاك الكهرباء وحاويات القمامه تنفيذا لمبادره الحياه ألوان، جارى العمل على إعاده تهيئه وزراعة حديقة الخالدين من جديد حتى تكون صالحه لاستقبال المواطنين.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.



رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة



رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة



رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة



رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة



رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة



رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة



رفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة