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صور.. "رجال أعمال الإسكندرية": نقرض شهريا 220 مليون جنيه ودربنا 570 شخصا

السبت، 28 أبريل 2018 10:57 م
صور.. "رجال أعمال الإسكندرية": نقرض شهريا 220 مليون جنيه ودربنا 570 شخصا جمعية رجال أعمال الاسكندرية،


الإسكندرية - هناء أبو العز
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استعرضت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والتى يرأسها المهندس محمد صبرى، نشاطها السنوى، فى تقرير أعلنته باجتماع الجمعية العمومية السنوى،مساء اليوم، موضحا أن مركز الشرق الأوسط للتنمية، نجح فى توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية، وغرفة التجارة الأمريكية، والاستشارى العالمى بافان كوتة، بهدف تدريب الأعضاء وتحقيق نمو مستدام فى شركاتهم.

 

وأوضح المهندس محمد صبرى، فى اجتماع الجمعية العمومية السنوى، أن مركز التدريب والتشغيل المهنى، قام خلال العام بتدريب 570 متدربا بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتم توظيفهم فى مجالات الفندقة والطهى، وتكنولوجيا اللحام، والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى عدد ممن التحقوا بسوق العمل كالأعمال الحرة.

 

وأشار محمد صبرى إلى عقد 6 شراكات مع المجتمع الخاص والعام، و5 مبادرات مجتمعية فى مكافحة فيروس سى، ومستشفى الحميات وغيرها، و5 زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية، وبرج العرب الجديد وطريق الجلالة، وإقامة 17 نشاط خيرى و15 دراسة مسودة للقوانين واللوائح التنفيذية وأوراق متخصصة لمصلحة خدمة مجتمع الاعمال فى إسكندرية.

 

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس الجمعية، لتنمية المنشآت متناهية الصغر والحرفية، أن عدد من القروض التى يتم صرفها شهريا هو 41 ألف قرض شهريا وصلت قيمتها إلى 220 مليون جنيه، بنحو 7 مليون جنية يوميا، ووصلت معدلات السداد 10 مليار و650 مليون جنيه، وبلغ عدد العملاء 405 آلاف بمعدل سداد 99.8%، آملين أن يصل إلى 6 مليارات سنويا وتوفير 40 الف فرصة عمل.


 

 


 

 


 

 


 

 


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