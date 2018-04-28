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السبت، 28 أبريل 2018 07:50 م
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صور .. رئيس مركز ومدينة دمياط يشن حملة على مخازن تجميع الخردة

السبت، 28 أبريل 2018 07:21 م
صور .. رئيس مركز ومدينة دمياط يشن حملة على مخازن تجميع الخردة جانب من الحملة


دمياط معتز الشربينى
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بقيادة اللواء هشام كمال عثمان وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة دمياط حملة على مخازن تجميع الخردة المنتشرة بين الكتل السكنية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة هذه المخازن.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بإزالة مخازن تجميع الخردة والكرتون من داخل الكتل السكنية، تجنبا لوقوع مخاطر على سكان هذه المناطق.

رئيس المدينة يهاجم المخازن
رئيس المدينة يهاجم المخازن

 

مخازن الخردة
مخازن الخردة

 

جانب من مخازن الخردة
جانب من مخازن الخردة
 

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