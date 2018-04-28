صور .. رئيس مركز ومدينة دمياط يشن حملة على مخازن تجميع الخردة

صور .. رئيس مركز ومدينة دمياط يشن حملة على مخازن تجميع الخردةالسبت، 28 أبريل 2018 07:21 م
جانب من الحملة
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بقيادة اللواء هشام كمال عثمان وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة دمياط حملة على مخازن تجميع الخردة المنتشرة بين الكتل السكنية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة هذه المخازن.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بإزالة مخازن تجميع الخردة والكرتون من داخل الكتل السكنية، تجنبا لوقوع مخاطر على سكان هذه المناطق.
رئيس المدينة يهاجم المخازن
مخازن الخردة
جانب من مخازن الخردة
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