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صور.. تكريم فريق العاملين بالشرقية لحصوله على بطولة الجمهورية للمصالح الحكومية

السبت، 28 أبريل 2018 03:56 م
صور.. تكريم فريق العاملين بالشرقية لحصوله على بطولة الجمهورية للمصالح الحكومية جانب من التكريم


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد رمضان عبد الحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه كرم اليوم، السبت، فريق العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لكرة القدم الخماسية، لفوزهم ببطولة الجمهورية للمصالح الحكومية، وذلك بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق محافظة القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد، والتى أقيمت بمحافظة بور سعيد بحضور سعيد محمد عريف مدير عام التعليم العام، ودعاء زكريا عليوه مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومصطفى خريبة مدير إدارة تنسيق المتابعة، وأسعد فاروق ماضى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

 

وأضاف رمضان عبد الحميد حسن، لـ"اليوم السابع" أنه منح شهادات تقدير إلى المشرفين على فريق كرة القدم، وهم كابتن محسن على إمام رئيس اللجنة الرياضية بالمديرية، وكابتن هشام علام المدير الفنى للفريق، وكابتن جمال عبد الجواد المشرف العام على الفريق، الشهير بعلاء أبارى.

 

كما شمل التكريم منح شهادات تقدير للاعبين أعضاء فريق كرة القدم، وهم "عبده عبد الله السيد، ومحمد صبرى السيد، ومحمد صلاح السيد، وحسينى عبد الرحيم سليم، وبشير السيد محمد، وعاطف محمد درويش، ووائل إبراهيم الدسوقى، وهيثم نجيب محمد، وأحمد فاروق عبد العظيم".

 

وأوضح وكيل أول تعليم الشرقية، أنه قدم التهنئة لفريق العاملين بمديرية التربية والتعليم، على هذا الإنجاز الرياضى، والذى يدل على الجهد المبذول والعمل بروح الفريق الواحد، وحثهم على مواصلة التدريب والاهتمام بالرياضة.


وأشار عبد الحميد أنه كرم مدير مركز التطوير التكنولوجى، والموجهين، ومعلمى التربية الرياضية المشرفين على فعاليات اختبارات المشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيا، والتى أقيمت بالصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، تحت رعاية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

 

احد المكرمين
احد المكرمين

 

التكريم
التكريم

 

المكرمين
المكرمين

 

تمريم وكيل وزارة التعليم
تمريم وكيل وزارة التعليم

 

وكيل الوزارة اثناء التكريم
وكيل الوزارة اثناء التكريم

 


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