صور.. تحرير 81 محضر إشغال بحملة مكبرة بكفر شكر

صور.. تحرير 81 محضر إشغال بحملة مكبرة بكفر شكرالسبت، 28 أبريل 2018 07:39 م
حمله مكبره بكفر شكر
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شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة كفر شكر، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 81 محضر إشغال.
من جانبه أكد محمد صلاح فرحات، رئيس مجلس ومدينة كفر شكر، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وعودة الانضباط إلى الشارع.
وأضاف محمد صلاح فرحات فى تصريحات صحفية اليوم، أن الحملة شملت شارعى جمال عبد الناصر وعبد المنعم رياض والبرامج الشرقى بالمدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 81 محضر إشغال.
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