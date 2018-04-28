video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تحرير 81 محضر إشغال بحملة مكبرة بكفر شكر

السبت، 28 أبريل 2018 07:39 م
صور.. تحرير 81 محضر إشغال بحملة مكبرة بكفر شكر حمله مكبره بكفر شكر


القليوبية - فريق المحافظات
إضافة تعليق

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة كفر شكر، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، وأسفرت الحملة عن تحرير 81 محضر إشغال.

 

من جانبه أكد محمد صلاح فرحات، رئيس مجلس ومدينة كفر شكر، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وعودة الانضباط إلى الشارع.

 

وأضاف محمد صلاح فرحات فى تصريحات صحفية اليوم، أن الحملة شملت شارعى جمال عبد الناصر وعبد المنعم رياض والبرامج الشرقى بالمدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 81 محضر إشغال.

حملة مكبرة بكفر شكر (1)

 

 

حملة مكبرة بكفر شكر (2)
 

 

حملة مكبرة بكفر شكر (3)
 

 

حملة مكبرة بكفر شكر (4)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 8 تجار مخدرات و2 كيلو حشيش بحملة أمنية بقليوب وشبرا الخيمة

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة