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صور.. تبادل الخبرات بالمعرض الأول للثروة السمكية بكفر الشيخ

السبت، 28 أبريل 2018 10:34 ص
صور.. تبادل الخبرات بالمعرض الأول للثروة السمكية بكفر الشيخ المعرض الاول للثروة السمكية بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ  تنظيم المعرض الأول للثروة السمكية وللاستزراع السمكى بمشاركة 35 شركة تعمل فى قطاع الثروة السمكية، بحضور عدد كبير من أصحاب المزارع السمكية ، وأعضاء نقابة الأطباء البيطريين .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد ،وطلعت عبد القادر مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور حسن حلمى، نقيب الاطباء البيطريين بكفر الشيخ ،و دينا أبو المجد المنظمة للمعرض.

أكد طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن عدد الشركات المشاركة فى المعرض 35 شركة، تعمل فى قطاع الثروة السمكية مابين شركات معدات للأعلاف وللمزارع السمكية وشركات تحلية جودة المياه ،ويأتى هذا المعرض بدعم من وزارة الزراعة ورعاية الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة ،كما يعتبر المعرض الأول للثروة السمكية انطلاقة قوية لقطاع الثروة السمكية فى مصر، خاصة أنه يُنظم لأول مرة فى عاصمة الثروة السمكية فى مصر، محافظة كفر الشيخ ،محافظة الأمل والمستقبل.

وأضاف طلعت ،شهد المعرض اقبال من أصحاب المزارع السمكية بالمحافظة والمحافظات المجاورة للتعرف على الجديد في استزراع الأسماك، وتبادل الخبرات بينهم وبين أعضاء النقابة والمشاركين من الشركات.

 

 

1- المعرض الاول للأسماك بكفر الشيخ
 المعرض الاول للأسماك بكفر الشيخ

 

2- جانب من المعرض
 جانب من المعرض

 

3- جانب من المعرض وحضور اعضاء نقابة البيطريين
جانب من المعرض وحضور اعضاء نقابة البيطريين

 


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