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صور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ: تخفيضات 30% بمعرض أهلاً رمضان

السبت، 28 أبريل 2018 12:24 ص
صور.. الغرفة التجارية بكفر الشيخ: تخفيضات 30% بمعرض أهلاً رمضان تخفيضات 30% بمعرض أهلاً رمضان بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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استعدت الغرفة التجارية بكفر الشيخ لافتتاح أول معرض "أهلا رمضان" لهذا العام لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمشاركة 30 عارضاً وبتخفيضات تتراوح مابين 10 ل 30 % من أسعار السلع نظام الجملة .
 
قال المهندس أحمد  الرفاعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ ، سيفتتح اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، معرض أهلاً رمضان ،فى تمام الساعة الخامسة مساء الغد السبت ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة ، والقيادات الشعبية والتنفيذية ، مؤكداً أن عدد المشاركين من الشركات 30 شركة وعارضا لعرض كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، يتراوح نسبة التخفيض من 10 لـ30% ، مؤكداً أن كافة الشركات المشاركة بدأت فى عرض منتجاتها إلا الشركة القابضة لتجارة الجملة لم تشارك حتى الآن فى المعرض مما أثار غضب أعضاء مجلس الإدارة .
 
وأضاف الرفاعى ، لـ"اليوم السابع"، أن المعرض جاء تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح  السيسى، ورعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ،ونلقى كل الدعم من المحافظة.
 
وقال الرفاعى، إن اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ ، تفقد  المعرض وأرسل كافة الأجهزة من حماية مدنية ومرور، للمشاركة في تأمين المعرض، مؤكداً أن الغرفة التجارية  تتحمل كافة التكاليف الخاصة بالمعرض، وتوفر الأمن الداخلى والمعرض مراقب بالكاميرات وكافة السلع متوفرة ، وتم فحصها من قبل الطب البيطرى والرقابة البيطرية ، مؤكداً أن المشاركين لا يتكدون أى مبالغ مالية ،فالباكيات مجاناً في مقابل توفير السبلع بأسعار مخفض، مشيراً إلى أن هناك باكية مخصصة لمتجات غليون سواء الطازجه أو المثلجة ويتميز سمك مزرعة غليون بجودته العالية، وخالياً من التلوث .
 
وأكد أشرف صحصاح عضو الغرفة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعاً طارئا، لمناقشة سبل الارتقاء بالمعرض هذا العام ، وتفادى الأخطاء التى شهدها المعرض السابق ، وتنوع المعروضات ذات كفاءة عالية ، مشيراً إلى أن  المهندس أحمد الرفاعى ،رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس محمود مسعود نائب رئيس الغرفة ، والمهندس أحمد يونس ،أمين الصندوق ، وكل أعضاء مجلس الإدارة  يبذلون جهداً كبيراً  لتقديم خدمة متميزة للمواطن ، وتوفير سلع غذائية متعددة وبأسعار مخفضة.
 
 
1--رئيس-الغرفة-التنجارية-بكفر-الشيخ-وعضو-مجلس-الإدارة
 رئيس-الغرفة-التنجارية-بكفر-الشيخ-وعضو-مجلس-الإدارة

2--أعضاء-مجلس-إدارة-الغرفة-والعاملين-بها-أمام-المعرض
 أعضاء-مجلس-إدارة-الغرفة-والعاملين-بها-أمام-المعرض

3--تعدد-المعروضات-بمعرض-أهلاً-رمضان
 تعدد-المعروضات-بمعرض-أهلاً-رمضان

4--الإعدادات-الجارية-بالمعرض
 الإعدادات-الجارية-بالمعرض

5--باكية-لعرض-منتجات-القوات-المسلحة
 باكية-لعرض-منتجات-القوات-المسلحة

6--جانب-من-الاستعدادات-للمعرض
 جانب-من-الاستعدادات-للمعرض

7--جانب-من-الاستعدات-للمعرض
 جانب-من-الاستعدات-للمعرض

8--جانب-من-المسئولين-عن-المعرضص
 جانب-من-المسئولين-عن-المعرضص

 


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