صور.. إقبال كبير على من طلبة كلية الهندسة بالإسكندرية على ملتقى سوق العمل







الإسكندرية – هناء أبو العز

افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم السبت، ملتقى سوق العمل الهندسى الثامن عشر الذى نظمته كلية الهندسة والذى يشارك به 34 شركة من الشركات العاملة فى مجال الصناعة والتخصصات الهندسية المختلفة، وسط إقبال كبير من خريجى الكلية والطلبة، الذين شاركوا للتعرف على متطلبات سوق العمل، وتأهيل نفسهم خلال فترة الدراسة.

وقال الدكتور سعيد علام المكلف بتسيير أعمال عميد الكلية، إن الملتقى يهدف إلى سد الفجوة بين القطاع الأكاديمى والصناعة والتعرف على احتياجات سوق العمل لإتاحة الفرصة لإيجاد فرص عمل حقيقية للخريجين بالشركات المشاركة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للطلاب والخريجين بهذه الشركات لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، يحضر الملتقى نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والطلاب.

ملتقى سوق العمل