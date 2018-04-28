صور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بـ"البتر" جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة

صور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بـ"البتر" جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودةالسبت، 28 أبريل 2018 03:00 ص
عدد من الفلسطينيين يتلقون العلاج بعد إصابتهم فى اقدامهم
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أظهرت صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، عشرات المصابين الفلسطينيين ببتر فى الأطراف وإصابات مباشرة فى القدم جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلى على مسيرات العودة على حدود غزة .
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، وجود 21 حالة بتر للأطراف جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضى.
وأوضح المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، أنه من بين حالات البتر، 4 حالات بتر فى الأطراف العلوية شملت حالة واحدة فى كف اليد، و3 فى الأصابع، إضافة إلى 17 حالة بتر فى الأطراف السفلية".
يذكر أن مسيرات العودة السلمية التى انطلقت على حدود غزة فى 30 مارس الماضى، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة الآلاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى.
إصابة 3 فلسطينيين فى القدم
شباب فلسطينى مصاب فى قدمه جراء عنف الاحتلال
شباب فلسطينى يتلقى العلاج
عدد من الفلسطينيين المصابين فى أطرافهم على يد الاحتلال
عدد من الفلسطينيين فى انتظار الرعاية الطبية
عدد من الفلسطينيين فى انتظار العلاج
عدد من الفلسطينيين يتلقون العلاج بعد إصابتهم فى اقدامهم
عدد من المصابين الفلسطينيين
فلسطينيون مصابون فى اقدامهم
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