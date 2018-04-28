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صور..إزالة 21 مبنى خرسانى مقام على أملاك الدولة بقرية الجلاوية بسوهاج

السبت، 28 أبريل 2018 10:56 ص
صور..إزالة 21 مبنى خرسانى مقام على أملاك الدولة بقرية الجلاوية بسوهاج إزالة مبانى على أراضى الدولة بسوهاج


سوهاج محمود مقبول
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نفذت الوحدة المحلية لمجلس مركز ومدينة ساقلته شرقى محافظة سوهاج بالإشتراك مع قوات الأمن حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتم إزالة 21 حالة تعد لمبانى خرسانية بإجمالى 800 متر تقريبا.

ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج فى بيان أن الوحدة المحلية بساقلته قامت بحملة إزالات للقضاء على ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وقد بدأت الحملة اليوم بقرية الجلاوية دائرة المركز بحراسة من قوات الشرطة وبتنفيذ لمعدات مجلس المدينة وجاءت نتائج الحملة الأولية إزالة 21 مبنى خرسانى متعد على مساحة 800 متر من أملاك الدولة وهذه المبانى صادر لها قرارات إزالة مسبقة .

ومن جانبه قال عاطف مصطفى رئيس مركز ومدينة ساقلته إن الحملات تمت بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية،ومهندسى الإدارة الزراعية بطما وحماية الأراضي،ومركز شرطة ساقلته ،ومباحث المركز،وفرع أمن الشرق .

 

ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج (1)
ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج 

 

ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج (5)
ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج

 

ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج (7)
ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج

 

ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج (8)
ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج 

 

ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج (9)
ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج 

 

ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج (10)
ازالة التعديات بقرية الجلاوية بمركز ساقلته سوهاج 

 


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