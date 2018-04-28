سويسرا صدرت إلى شركات خاصة بسوريا مواد تستخدم فى إنتاج "السارين"







كتب: أحمد علوى

أعلن فابيان مايينفيش المتحدث الإعلامى باسم أمانة الدولة للاقتصاد فى الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتعليم والعلوم فى سويسرا، أن بلاده صدرت إلى شركة خاصة فى سوريا عام 2014 خمسة أطنان من مادة "الأيزوبروبانول" التى يمكن استخدامها فى إنتاج غاز السارين.

وقال مايينفيش لوكالة "سبوتنيك"، سلم المصدر السويسرى عام 2014 خمسة أطنان من الأيزوبروبانول إلى شركة أدوية سورية خاصة والتى تتعامل مع شركات أدوية سويسرية ولم تكن هناك أية شحنات أخرى".

وأوضح المتحدث للوكالة أن "مادة كحول الأيزوبروبيل (الأيزوبروبانول ، البروبانول 2 ، ديميثيل كاربنول)، تستخدم على نطاق واسع فى الإنتاج التجارى لإنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية، كما أنها لا تندرج تحت الحظر على عمليات التوريد، وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ولا تخضع لضوابط الرقابة على الصادرات.

وقال بهذا الخصوص "وبما أن الأيسوبروبانول يمكن استخدامه لأغراض غير مشروعة، فأنه يخضع للالتزام بالتوجيهات بهذا الصدد، ولم تكن لدى أمانة الدولة الاقتصادية أية اعتراضات بالنسبة إلى الشحنة، التى أبلغ عنها الطرف المصدر، حيث لم يكن هناك أى دليل على تورط هذه الشركة السورية فى البرنامج العسكرى السورى أو أنها ستستخدم المادة لأغراض غير مشروعة".

كما شدد مايينفيش، على أن الشركة السورية المذكورة لم تتأثر بالعقوبات المفروضة على سوريا وحتى الآن غير مدرجة على قائمة العقوبات، وأكد أنه حتى الآن لم يكن هناك أى مؤشر على سوء الاستخدام فى سوريا.

وأشار مايينفيش، إلى أنه لا يوجد أى دليل حتى الآن على الاستخدام غير القانونى لمادة الأيزوبروبانول فى سوريا، رغم ذلك تعتزم الحكومة السويسرية تشديد الرقابة على توريد هذه المادة.

وأضاف المتحدث أنه على النقيض من الاتحاد الأوروبى، الذى حظر تصدير الأيزوبروبانول إلى سوريا بسبب العقوبات ضد سوريا، سويسرا تنظم تصدير هذه المنتجات بموجب القانون بشأن مراقبة الصادرات من الأشياء الثمينة والممتلكات، ولا يحظر تصدير هذه المنتجات من سويسرا، طالما لا توجد مؤشرات على استخدامه غير القانونى.

وشدد المتحدث على أنه "وبعد الأحداث الأخيرة فى سوريا والوضع الحرج على أرض الواقع، لن يسمح بتوريد هذا المنتج، بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات لاتخاذ تدابير أكثر صرامة".

الجدير بالذكر أن الأيزوبروبانول هو سائل شفاف عديم اللون تماما وذو رائحة كريهة بشكل متميز وصيغته الكيميائية هي"C3H8O" ، ويستخدم هذا الكاشف على نطاق واسع فى الإنتاج كبديل للإيثانول، وغالبا ما يستخدم فى صناعة المطهرات ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية المنزلية، ومانع للتجمد والعطور، كما أنه يستخدم لتنظيف المعادن والزجاج والأسطح الأخرى من الشحوم والأوساخ، بالإضافة إلى غسيل لوحات بعد أعمال اللحام.