رئيس مجلس الأمة الكويتى يدين الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية







(أ ش أ)

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم اليوم السبت، برقية إلى رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ الدكتور عبدالله ال الشيخ، أعرب فيها عن الإدانة الشديدة لإطلاق أربعة صواريخ باليستية من الأراضى اليمنية ، باتجاه مدينة جازان السعودية.

وأكد الغانم التضامن التام والدعم الكامل للمملكة العربية السعودية فى مواجهة مثل تلك الأعمال العدائية المتكررة ، راجيا من الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية من كل شر وسوء.

وكانت قوات الدفاع الجوى السعودى قد إعترضت فى وقت سابق اليوم أربعة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مناطق مأهولة بالسكان فى مدينة جازان ؛ حيث تمكنت من تدمير الصواريخ الأربعة.