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رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل خبراء هولنديين فى مجال قسطرة القلب

السبت، 28 أبريل 2018 10:48 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل خبراء هولنديين فى مجال قسطرة القلب جانب من اللقاء


قنا - هند المغربى
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استقبل الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وفدا طبيا هولنديا، والذى يعمل بمستشفيات قنا الجامعية حتى 4 مايو 2018.

 

وأشاد رئيس الجامعة بالخدمات الطبية التى تقدمها الجمعية المصرية الهولندية على مدار أكثر من عشر سنوات تمثلت فى ادخال العديد من العمليات الجراحية والخدمات الطبية والتطوير الإدارى بمستشفيات قنا الجامعية بجانب عقد العديد من ورش العمل التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كليات القطاع الطبى بالجامعى وأطباء وتمريض المستشفيات الجامعية والمساهمة فى تطوير المهارات وإعداد جيل قادر على الارتقاء بالمنظومة الطبية بإقليم جنوب الصعيد.

 

وأضاف الدكتور صلاح سعيد استشارى أمراض القلب بمستشفيات ZGT بهولندى ورئيس الوفد الطبى الهولندى أن الوفد سيجرى العديد من عمليات القسطرة القلبية بالتعاون مع وحدة قسطرة القلب بمستشفى قنا الجامعى لعدد من الحالات التى تصل نسب انسداد الشرايين بها إلى 100% كما يضم الوفد أحد أساتذة التخدير لعقد عدد من الندوات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب وأطباء مستشفيات قنا الجامعية حول الحديث فى مجال التخدير والمعايير الأوروبية فى هذا المجال، وأضاف الدكتور صلاح سعيد أنه فى إطار التعاون مع مستشفيات قنا الجامعية فى مجال التطوير الإدارى يضم الوفد عدد من خبراء إدارة المستشفيات الجامعية لتبادل الخبرات ونقل أحدث التوجهات الإدارية العاملة بالمستشفيات الهولندية والأوروبية.

 


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