رئيس جامعة المنوفية يشارك الطب البيطرى الاحتفال بيوم الطبيب البيطرى

رئيس جامعة المنوفية يشارك الطب البيطرى الاحتفال بيوم الطبيب البيطرىالسبت، 28 أبريل 2018 05:32 م
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أجرى الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية اليوم زيارة تفقدية لكلية الطب البيطرى وشارك أسرة impact احتفالهم باليوم العالمى للطبيب البيطرى.
وأشاد رئيس الجامعة بنشاط طلاب الكلية وحرصهم على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بالرغم من دراستهم العملية وضيق الوقت المتاح.
استقبل رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الباجورى عميد الكلية والدكتور أحمد الفيومى وكيل الكلية للتعليم والطلاب وتابعوا مع رئيس الجامعة تجهيزات الكلية للاحتفال غدا بتنصيب اتحاد الطلاب.
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