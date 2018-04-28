video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يشارك الطب البيطرى الاحتفال بيوم الطبيب البيطرى

السبت، 28 أبريل 2018 05:32 م
رئيس جامعة المنوفية يشارك الطب البيطرى الاحتفال بيوم الطبيب البيطرى جانب من الزيارة


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أجرى الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية اليوم زيارة تفقدية لكلية الطب البيطرى وشارك أسرة impact احتفالهم باليوم العالمى للطبيب البيطرى.

وأشاد رئيس الجامعة بنشاط طلاب الكلية وحرصهم على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بالرغم من دراستهم العملية وضيق الوقت المتاح.

استقبل رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الباجورى عميد الكلية والدكتور أحمد الفيومى وكيل الكلية للتعليم والطلاب وتابعوا مع رئيس الجامعة تجهيزات الكلية للاحتفال غدا بتنصيب اتحاد الطلاب.


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باحث بكلية العلوم جامعة المنوفية يفوز بجائزة أفضل طالب بجامعة هاربين

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

الطب البيطرى

اليوم العالمى




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة