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السبت، 28 أبريل 2018 03:07 م
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حملة تموينية بقنا تضبط بائعين يتاجرون فى لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية

السبت، 28 أبريل 2018 02:29 م
حملة تموينية بقنا تضبط بائعين يتاجرون فى لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية اللواء علاء محمود العياط مدير أمن قنا


قنا-وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط المتلاعبين بالأسواق وتجار السوق السوداء بعدد من مراكز المحافظة لإعادة الانضباط بالأسواق قبل حلول شهر رمضان.



كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، قد تلقى أخطارا يفيد بشن حملة تموينة على المحلات التجارية أسفرت عن ضبط أحمد.أ 43 سنة، ومحمد.ع 44 سنة  لبيعهم أغذية فاسدة عبارة عن لحوم وفراخ غير صالحة وسمن مجهول المصدر وباشرت النيابة التحقيقات.


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