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السبت، 28 أبريل 2018 10:58 م
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حماس تتهم جماعات "تكفيرية" بتنفيذ تفجير موكب الحمد الله

السبت، 28 أبريل 2018 10:01 م
حماس تتهم جماعات "تكفيرية" بتنفيذ تفجير موكب الحمد الله إياد البزم وزير داخلية حماس


(أ ف ب)
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أعلنت وزارة الداخلية التى تديرها حركة حماس فى قطاع غزة مساء السبت أن جماعات "تكفيرية" وراء تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الشهر الماضي.

وقال إياد البزم الناطق باسم الوزارة فى مؤتمر صحفى "تبيّن ان الجهة التى تقف خلف عمليتى تفجير موكب رامى الحمد الله، ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم (مدير القوى الأمنية فى حماس) كان لها دور فى أعمال تخريبية سابقة فى قطاع غزة".

وأضاف المتحدث أن التحقيقات "أظهرت أن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات دولية تزور قطاع غزة إلى جانب قيادات بارزة فى حركة حماس".

 

       

 


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حماس

تفجير موكب الحمد الله

وزير داخلية حماس

إياد البزم




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