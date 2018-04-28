video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسوان تشارك فى ختام المعرض التعليمى بجامعة كانو النيجيرية

السبت، 28 أبريل 2018 07:26 م
جامعة أسوان تشارك فى ختام المعرض التعليمى بجامعة كانو النيجيرية وفد جامعة أسوان


أسوان – صلاح المسن
إضافة تعليق

شهدت وفد جامعة أسوان اليوم السبت، افتتاح فعاليات اليوم الأخير للمعرض التعليمى بنيجيريا فى جامعة كانو، حيث أقيم المعرض التعليمى بنيجيريا الذى شاركت فيه جامعة أسوان ضمن  6 جامعات مصرية  على مدار ستة أيام، موزعين بواقع يومين فى أبوجا ويومين فى لاجوس ويومين فى ولاية كانو.
 
وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها، أن رئيس جامعة كانو النيجيرية بحث مع وفد الجامعة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، وبحث توطيد سبل التعاون، موضحة أن جامعة العلوم والتكنولوجيا بنيجيريا قدمت عرضا لاستقدام أعضاء هيئة تدريس من جامعة أسوان بمجال الطب والبيوكيمسترى والأراضى والمياه والغابات والمصايد والجيولوجية والتخطيط الإقليمى والهندسة المدنية الميكانيكية والكهرباء، وتم تعريف الجامعات النيجيرية بأهم البرامج التعليمية التى تقدمها جامعة أسوان.
 
وقدم رئيس جامعة كانو درع الجامعة لوفد جامعة أسوان وقام باستلام الدرع الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة، الذى أكد على أنه تم توقيع مسودة مذكرة تفاهم بين جامعة أسوان وجامعة امينو دابو للعلوم الصحية والتكنولوجيا، كما سيقوم وفدًا من جامعة امينو دابو بزيارة إلى جامعة أسوان الأسبوع المقبل لبحث المزيد من سبل وآليات التعاون  بين الجامعتين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جامعة أسوان تشارك فى معرض أبوجا التعليمى بنيجيريا

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبارمصر

جامعة اسوان

نيجيريا




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

العليا للحج: 230 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة.. و92 مليون جنيه حصيلة التكرار

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

المنتخب يسافر الكويت 23 مايو بسبب الأهلى

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

أجمل أهداف انيستا مع برشلونة.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة