جامعة أسوان تشارك فى ختام المعرض التعليمى بجامعة كانو النيجيرية







أسوان – صلاح المسن

شهدت وفد جامعة أسوان اليوم السبت، افتتاح فعاليات اليوم الأخير للمعرض التعليمى بنيجيريا فى جامعة كانو، حيث أقيم المعرض التعليمى بنيجيريا الذى شاركت فيه جامعة أسوان ضمن 6 جامعات مصرية على مدار ستة أيام، موزعين بواقع يومين فى أبوجا ويومين فى لاجوس ويومين فى ولاية كانو.

وأكدت جامعة أسوان فى بيان لها، أن رئيس جامعة كانو النيجيرية بحث مع وفد الجامعة توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، وبحث توطيد سبل التعاون، موضحة أن جامعة العلوم والتكنولوجيا بنيجيريا قدمت عرضا لاستقدام أعضاء هيئة تدريس من جامعة أسوان بمجال الطب والبيوكيمسترى والأراضى والمياه والغابات والمصايد والجيولوجية والتخطيط الإقليمى والهندسة المدنية الميكانيكية والكهرباء، وتم تعريف الجامعات النيجيرية بأهم البرامج التعليمية التى تقدمها جامعة أسوان.

وقدم رئيس جامعة كانو درع الجامعة لوفد جامعة أسوان وقام باستلام الدرع الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة، الذى أكد على أنه تم توقيع مسودة مذكرة تفاهم بين جامعة أسوان وجامعة امينو دابو للعلوم الصحية والتكنولوجيا، كما سيقوم وفدًا من جامعة امينو دابو بزيارة إلى جامعة أسوان الأسبوع المقبل لبحث المزيد من سبل وآليات التعاون بين الجامعتين.