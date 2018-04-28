توريد 34 ألفا و827 طنا من محصول القمح لشون وصوامع سوهاج







سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه تم حتى الآن توريد 34 ألفا و827 طنا و941 كيلو جراما من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى استمرارعمليات توريد المحصول بإشراف من لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح.

وأوضح المحافظ، فى بيان أن اللجنة المشكلة بالمحافظة لمتابعة عمليات توريد محصول القمح، تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات التوريد من المزارعين، مؤكدا أن عملية توريد القمح والإستلام من الموردين تسير بشكل منتظم، ولا توجد أي معوقات، أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك.

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتسهيل عملية التوريد وعدم التلاعب في عمليات توريد القمح.