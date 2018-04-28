تموين الأقصر : توفير كميات من اللحوم المحلية والمجمدة خلال شهر رمضان المبارك







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى اطار الاجراءات التى تتخذها المديرية استعداداً لشهر رمضان الكريم، سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم المحلية والمجمدة والأسماك والدواجن بفروع الشركة المصرية وبأسعار مناسبة فى متناول الجميع لمواجهة احتياجات المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين في بيان اليوم،إلى الإتفاق مع جهاز الشرطة لطرح كميات من السلع الغذائية بمنافذ "أمان" بمدن الأقصر، والبياضية، وإسنا، وأرمنت، وأيضاً التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لفتح منافذ لتوزيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن، وتشغيل عدد من السيارات "ثلاجة خدمة متنقلة" تجوب جميع أنحاء المحافظة وخاصة المناطق الأكثر احتياجاً إلى جانب منفذ ثابت بمدينة الأقصر لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع أصحاب الثلاجات بتوفير كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن المستوردة والكبدة المستوردة بالمحافظة، وتابع وكيل وزارة التموين، أنه سيتم عمل غرفة عمليات بالمديرية والادارات التابعة لها لتلقى الشكاوى على الأرقام التالية ، مديرية التموين 2273215، وادارة تموين البندر 2372111، وادارة تموين البياضية 2300766، وادارة تموين الزينية 2402880، وادارة تموين الطود 2435196، وادارة تموين إسنا 2507445، وادارة تموين أرمنت 2628870.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية تم افتتاح فروع بيع للقوات المسلحة بواقع منفذ ثابت، و15 منفذ متحرك، وتم زيادة فروع الشرطة "أمان" إلى 10 أفرع بدلاً من 4 أفرع، وتم تشغيل عدد 132 فرع "جمعيتى" ، وفتح 16 مخبز خاص جديد.