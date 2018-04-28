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تموين الأقصر تحرر 111 مخالفة تموينية بحملات بأرمنت والزينية والبياضية

السبت، 28 أبريل 2018 09:58 ص
تموين الأقصر تحرر 111 مخالفة تموينية بحملات بأرمنت والزينية والبياضية حملة تموينية - صورة أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع إدارات تموين أرمنت والبياضية والزينية ومباحث التموين بالأقصر، وأسفرت عن تحرير 111 مخالفة ومحضر، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتشديد الرقابه على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار، وأحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

وكانت الحملة قد شملت تحرير 3 مخالفات سلع منتهية الصلاحية، وتحرير مخالفتين بيع سلع منتهية الصلاحية، وجارى عرض المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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