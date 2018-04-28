تكريم 21 من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالأقصر

وقالت الدكتورة سعاد سعد، إن التكريم الذى شمل كافة عضوات المجلس بمحافظة الأقصر، وهو تقدير تعتز به عضوات المجلس ، ويعد بمثابة شهادة نجاح فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر فى أداء رسالته تجاه الوطن والمرأة بالمحافظة.

وشمل التكريم العضوات صفية رجب ومنى عبده وشيرين النجار وهدى عبدالمريد وفاطمة عبادى ونجوى محمد على وجيهان عبدالدايم وماجى منير، ونيفين وديع ومادلين يوسف، ونهى أحمد، وأمل النوبى وأمانى اميل وامانى مدنى ونجوى محمد خليل ومارسيل منشى، والاعلامى محمد ابوالمجد.