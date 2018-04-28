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تكريم 21 من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالأقصر

السبت، 28 أبريل 2018 05:08 م
تكريم 21 من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالأقصر أعضاء المجلس القومى للمرأة بالأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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كرمت الدكتورة سعاد سعد، مقررة المجلس القومى للمرأة بالأقصر، نيابة عن الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمراة، 21 عضوة من عضوات المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، وسلمتهن شهادات التقدير ، وذلك بعد آدائهن المتميز خلال مشاركتهن بحملة " صوتك لمصر بكرة ".
 
وقالت الدكتورة سعاد سعد، إن التكريم الذى  شمل كافة عضوات المجلس بمحافظة الأقصر، وهو تقدير تعتز به عضوات المجلس ، ويعد بمثابة شهادة نجاح فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر فى أداء رسالته تجاه الوطن والمرأة بالمحافظة.
 
وشمل التكريم العضوات صفية رجب ومنى عبده وشيرين النجار وهدى عبدالمريد وفاطمة عبادى ونجوى محمد على وجيهان عبدالدايم وماجى منير، ونيفين وديع ومادلين يوسف، ونهى أحمد، وأمل النوبى وأمانى اميل وامانى مدنى ونجوى محمد خليل ومارسيل منشى، والاعلامى محمد ابوالمجد.

 


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