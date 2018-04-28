تكريم 21 من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالأقصر

تكريم 21 من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالأقصرالسبت، 28 أبريل 2018 05:08 م
أعضاء المجلس القومى للمرأة بالأقصر
إضافة تعليق
كرمت الدكتورة سعاد سعد، مقررة المجلس القومى للمرأة بالأقصر، نيابة عن الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمراة، 21 عضوة من عضوات المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، وسلمتهن شهادات التقدير ، وذلك بعد آدائهن المتميز خلال مشاركتهن بحملة " صوتك لمصر بكرة ".
وقالت الدكتورة سعاد سعد، إن التكريم الذى شمل كافة عضوات المجلس بمحافظة الأقصر، وهو تقدير تعتز به عضوات المجلس ، ويعد بمثابة شهادة نجاح فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر فى أداء رسالته تجاه الوطن والمرأة بالمحافظة.
وشمل التكريم العضوات صفية رجب ومنى عبده وشيرين النجار وهدى عبدالمريد وفاطمة عبادى ونجوى محمد على وجيهان عبدالدايم وماجى منير، ونيفين وديع ومادلين يوسف، ونهى أحمد، وأمل النوبى وأمانى اميل وامانى مدنى ونجوى محمد خليل ومارسيل منشى، والاعلامى محمد ابوالمجد.
إضافة تعليق
الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام وتوقف مسئولين عن العمل.. اكتشاف أعطال بطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. وإجراءات لعدم تكرار الكارثة أبرزها مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات
خلال مشاركتهم بالندوة التثقيفية الـ28 للقوات المسلحة.. محلب: تنمية سيناء مشروع قومى يتكلف 275 مليار جنيه وينتهى 2022.. الرئيس السيسي لحفيدة شيخ مشايخ سيناء: دوركم لم ينته.. وترد: نحن مجندون بكتائبكم.. فيديو
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة