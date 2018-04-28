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تعرف على أسماء التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان

السبت، 28 أبريل 2018 04:24 م
تعرف على أسماء التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان قرعة التشكيل النهائى لمجلس أمناء العاشر من رمضان


الشرقية - فتحية الديب
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أعلنت اللجنة المشكلة من جهاز مدينة العاشر من رمضان، برئاسة المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر، اليوم، السبت، التشكيل النهائى لمجلس أمناء المدينة، بناء على قرار وزارى من وزير الإسكان والتعمير، وجاء التشكيل النهائى بعد إعلان أسماء 9 أعضاء من أهالى المدينة من خلال القرعة العلنية، وهم كل من:-

"شريف فوزى خميس" و" أحمد عبد ربه السيد “و" سعيد عزت الأهوانى" و" هانى نجاح عبد الحميد" و"أمانى عبد الحافظ" و "سناء أبوسمرة" و "عاطف محفوظ وهيب" و"محمد سامى الهلالى" وصبرى جبالى عبد الجواد" الذين حصدوا المقاعد التسعة المخصصة لأهالى المدينة بالمجلس.

 

فيما قد وافقت اللجنة الأسبوع الماضى، على الأعضاء الستة من المستثمرين وهم كل من الدكتور “سمير عزت إسماعيل محمد عارف" رئيس مجلس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمهندس" محمود أحمد مصطفى سلطان" أمين الصندوق بالجمعية، والدكتور "محمد عبد العال" عضو مجلس الجمعية والمهندس "سامى عبد العزيز نصر الله" عضو الجمعية العمومية، والمهندس "وهبة يوسف محمد شحاتة الجمل" رئيس اللجنة الرياضية بجمعية المستثمرين، و"عمر السيد محمد الفندى" عضو مجلس الجمعية، بعد أن تم ترشيحهم من جمعية المستثمرين بالعاشر.

 

وكان جهاز العاشر من رمضان، برئاسة المهندس عادل النجار، قد أعلن فى فبراير الماضى، فتح باب التقدم للترشيح لعضوية مجلس أمناء مدينة العاشر، لاتخاذ إجراءات تشكيل المجلس الجديد، لانتهاء مدة المجلس السابق.

 

يذكر أن مجلس أمناء العاشر من رمضان، يتكون من 15 عضو، 6 من المستثمرين و9 عن الأهالى بالمدينة، ومن المقرر عقد اجتماع للمجلس لاختيار رئيس مجلس الأمناء و2 من نوابه.

 

اجتماع مجلس أمناء العاشر من رمضان (1)
 

 

اجتماع مجلس أمناء العاشر من رمضان (2)
 

 

اجتماع مجلس أمناء العاشر من رمضان (3)
 

 

اجتماع مجلس أمناء العاشر من رمضان (4)
 
 
 
اجتماع مجلس أمناء العاشر من رمضان (5)
 
 
 
اجتماع مجلس أمناء العاشر من رمضان (6)
 

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