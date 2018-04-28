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انتهاء أعمال الصيانة بمحطة مياه الأقصر الرئيسية لعدم الإضرار بالمواطنين

السبت، 28 أبريل 2018 11:57 ص
انتهاء أعمال الصيانة بمحطة مياه الأقصر الرئيسية لعدم الإضرار بالمواطنين جانب من العمل ليلاً بمحطة مياة الاقصر الرئيسية


الأقصر – أحمد مرعى
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انتهى فريق إدارة الصيانة والتشغيل وفق توجيهات اللواء محمد يحى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، من أعمال الصيانة التى إستمرت ليلاً حتى لا يتأثر بها المواطنين.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم أن الأعمال تمت تحت إشراف المهندس محمد عويس مدير عام المياه، والمهندس مصطفى عبد البارى مدير محطات المياه، والمهندس رجب عبد النبى مدير محطة الأقصر الشرقية.

وشملت الأعمال تغيير خطى السحب والطرد بعنبر طلمبات محطة مياه الأقصر الشرقية بأقطار مناسبة لإستيعاب قدرة الطلمبة الجديدة بقوة 200ل/ث وذلك لإستيعاب الإستهلاك المتزايد للمواطنين خلال فترة الصيف بمدينة الأقصر.

 


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