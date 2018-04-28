اليوم.. بدء امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية بالمنيا

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إن امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية الصف الأول والثانى تبدأ اليوم السبت وسط استعدادات مكثفة من المديرية .

وأضاف عزب فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحة والاسعاف لتأمين الامتحانات ولفت إلى تشكيل لجنة عامة بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات وتلقى الشكاوى من الطلاب وأولياء الأمور .

واضاف أن امتحانات الصف السادس تبدأ عقب الانتهاء من امتحانات النقل ،وأكد أن امتحانات النقل بالتعليم الفنى هذا العام شهدت استحداث نظام جديد هو تقسيم الامتحانات على أيام متعاقبه، حيث أدى الصف الأول الامتحان وفى اليوم الثانى يتم امتحان الصف الثانى الاعدادى.

وعن امتحانات الثانوية العامة قال عزب إن هناك استعدادات مكثفة لها وتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وتشكيل لجان بكل إدارة إلى جانب اللجنة العامة بمديرية التربية والتعليم ولفت أن هناك لجنة متابعة فنية سوف تقوم بالمرور على المدارس للتأكد من استعدادها لاستقبال الطلاب .