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الموافقة على عودة 400 أسرة نازحة إلى محافظة ديالى العراقية

السبت، 28 أبريل 2018 03:25 م
الموافقة على عودة 400 أسرة نازحة إلى محافظة ديالى العراقية نازحو العراق ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
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أعلن مدير ناحية العظيم فى محافظة ديالى عبد الجبار العبيدى، اليوم السبت، الموافقة على عودة 400 أسرة نازحة إلى منازلها فى الناحية.

وقال العبيدى فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن اللجنة العليا لإعادة نازحى ديالى وافقت بشكل رسمى على عودة 400 أسرة نازحة إلى منازلها داخل ناحية العظيم والقرى القريبة منها.

وأضاف العبيدي، أن العودة ستتم يوم غد الأحد، لافتا إلى أن إدارة الناحية بالتنسيق مع القوى الأمنية العراقية بدأت الاستعدادات لاستقبال الأسر العائدة.

وكانت آلاف الأسر النازحة عادت إلى منازلها فى مناطق متفرقة من ديالى خلال الأشهر الماضية.

من ناحية أخرى  قال مصدر أمنى عراقى اليوم السبت أن عبوة ناسفة انفجرت فى محطة صيانة كهرباء شمال شرق ديالى.

وقال المصدر - فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى، أن عبوة ناسفة انفجرت داخل محطة صيانة كهرباء فى المنطقة المحصورة ما بين كباشى وناحية السعدية شمال شرق ديالى.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن إصابة اثنين من الموظفين فى المحطة بجروح، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وفتح تحقيق بالحادث.

من جانبه، أعلن مصدر أمنى عراقى إصابة مدنى فى تفجير عبوة لاصقة مثبتة أسفل سيارته جنوب بغداد.

وأوضح أن العبوة اللاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية أثناء مرورها بمنطقة عرب جبور جنوب بغداد قد انفجرت وأسفرت عن إصابة قائدها.

 


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