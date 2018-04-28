القوى العاملة بالقليوبية :توفيق أوضاع 50% من اللجان النقابية







القليوبية نيفين طه

قال فتحى دسوقى وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، إن المديرية إنتهت حتى الآن فى توفيق أوضاع أكثر من 50% من اللجان النقابية على مستوى المحافظة،المطلوب توفيق أوضاعها إستعدادا للإنتخابات العمالية المقررة منتصف شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع جميع اللجان النقابية على مستوى المحافظة التى يتعين توفيق أوضاعها وهناك إستجابة من الكثير منها حتى الأن.

وأوضح دسوقي، فى بيان له،أنه من المقرر فتح باب الترشيح للإنتخابات العمالية فى الفترة من 16 مايو المقبل حتى 14 يونية،مشيرا إلى أن توفيق أوضاع اللجان النقابية بالمحافظة يتم طبقا للقانون 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية،وذلك فى خلال 60 يوما إعتبارا من 16 مارس 2018 وحتى 15 مايو 2018 طبقا للائحة التنفيذية لقانون النقابات والتنظيمات النقابية العمالية والتى كانت خاضعة سابقا لقانون رقم 35 لسنة 1976 وغيرها من النقابات الأخرى التى تم تشكيلها ولم يتم إيداع أوراق تأسيسها.

ويشمل توفيق الأوضاع إعداد قاعدة بيانات للجمعية العمومية لكل لجنة نقابية تشمل جميع البيانات الخاصة بكل عضو وتحديد أعداد الجمعية العمومية بما لا يقل عن 150 عضوا وغيرها من الضوابط التى نص عليها القانون واللائحة التنفيذية.

جدير بالذكر أن الإنتخابات النقابية العمالية سوف تجرى على مرحلتين تشمل كل مرحلة منهما عدد من النقابات العامة.