القوى العاملة بالشرقية تبدأ تدريبات لمتحدى الإعاقة لدمجهم فى سوق العمل







الشرقية – إيمان مهنى

أكد خالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية،أن المديرية قامت بإجراء مقابلات شخصية لـ300 من متحدى الإعاقة لإختيار 90 منهم للبدء فى تدريبهم و إندماجهم فى سوق العمل.

وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تنفيذ مشروع لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية العمل ضمن مبادرة مصر بكم أجمل 2018 عام متحدى الإعاقة.

وأشار وكيل الوزارة، فى بيان إلى أن المقابلات أجريت بحضور أعضاء لجنة وزارة القوى العاملة وتضم رئيس قسم ذوى الإعاقة والأقزام بالوزارة ممثل الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة مسئول مالى الإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة وتم إختيار الأنسب للبدء فى تنفيذ برنامج التدريب لتأهيل متحدى الإعاقة لسوق العمل.

تدريبات لمتحدى الإعاقة



تدريبات لمتحدى الإعاقة