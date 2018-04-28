السجن المشدد 15 عاما لمزارع ونجله بتهمة القتل العمد لخلافات ثأرية بأسوان

السجن المشدد 15 عاما لمزارع ونجله بتهمة القتل العمد لخلافات ثأرية بأسوانالسبت، 28 أبريل 2018 03:47 م
محكمة -أرشيفية
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قضت محكمة جنايات أسوان، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السيد، وأمانة سر فراج أمين، بمعاقبة مزارعين وهم كل من شوقي عباس، ونجله فريد شوقى، بالسجن المشدد 15 عاما، بعد اتهامهم بالقتل العمد، بسبب خصومة ثأرية بقرية الرغامة.
ترجع وقائع القضية الي عام 2014 عندما تجددت خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز كوم امبو، انتهت بقيام المتهم الأول والمطلوب على ذمة 15 قضية متنوعة، بمعاونة نجله بالتخلص من أحد الأشخاص من عائلة المطاعنة، لوجود خلافات ثأرية بسبب التشاجر على قطعة أرض.
وتبين من التحريات، أن المتهم الأول أطلق الرصاص على المجني عليه للثأر منه، وفر هاربا، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين وأحالتهما للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.
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