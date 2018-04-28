الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة فى المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطار من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية البتانون دائرة المركز.

وبانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الثانى ملك "ر.ا.غ" 35 سنة سائق مقيم بذات العنوان، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة لم ينجم عن الحريق ثمة وفيات أو إصابات.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات غرفة النوم وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2331 إدارى مركز شبين الكوم لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.