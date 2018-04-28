التحالف العربى يقتل عشرات المتمردين فى غارة جوية على صنعاء

التحالف العربى يقتل عشرات المتمردين فى غارة جوية على صنعاءالسبت، 28 أبريل 2018 09:05 ص
المتحدث باسم التحالف العربى
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قُتل عشرات المتمردين الحوثيين من بينهم قياديين فى غارة جوية للتحالف العربى على العاصمة اليمنية صنعاء مساء الجمعة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام السبت.
وأشارت قناة العربية إلى مقتل 38 شخصا فى الغارة التى استهدفت مبنى لوزارة الداخلية يسيطر عليه المتمردون بينما أوردت قناة الاخبارية السعودية الرسمية ان قياديين اثنين على الاقل بين القتلى. فى المقابل أكدت مصادر من المتمردين حصول الغارة لكن دون اعطاء حصيلة.
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