video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال أخطر رئيس جماعة مسلحة جنوبى محافظة كربلاء بالعراق

السبت، 28 أبريل 2018 10:55 ص
اعتقال أخطر رئيس جماعة مسلحة جنوبى محافظة كربلاء بالعراق الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتقلت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب فى محافظة كربلاء بالعراق، اليوم السبت، "أكبر وأخطر"رئيس جماعة مسلحة جنوبى المحافظة.

وقال مصدر أمنى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية -إن" قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب فى كربلاء القت القبض على أكبر وأخطر رئيس جماعة مسلحة فى قضاء الهندية جنوبى المحافظة " .

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية فى محافظة كربلاء كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة كربلاء العراقية تعلن تسجيل 700 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

رئيس الوزراء العراقى يلتقى مقتدى الصدر فى كربلاء

بالصور.. الآلاف يحيون أربعينية الحسين فى كربلاء بالعراق

العراق: 528 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية ضربت محافظة كربلاء

العراق

كربلاء

محافظه كربلاء

القوات العراقيه

اعتقال اخطر المسلحين فى العراق




لا تفوتك
الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام.. ووقف مسئولين

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام.. ووقف مسئولين

هيئة الطرق تحقق 2.3 مليار جنيه إيرادات من الإعلانات والرسوم

هيئة الطرق تحقق 2.3 مليار جنيه إيرادات من الإعلانات والرسوم

"الدى جى" يزاحم القراء على كرسى التلاوة.. ارتفاع تكاليف الحفلات يجعل الأسر تلجأ إلى التلاوات المسجلة.. نقابة القراء: أجور بعض المقرئين تتعدى 25 ألف جنيه فى الليلة.. وتؤكد: قرى كاملة تخلت عن سرادقات المباهاة

"الدى جى" يزاحم القراء على كرسى التلاوة.. ارتفاع تكاليف الحفلات يجعل الأسر تلجأ إلى التلاوات المسجلة.. نقابة القراء: أجور بعض المقرئين تتعدى 25 ألف جنيه فى الليلة.. وتؤكد: قرى كاملة تخلت عن سرادقات المباهاة

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغلق صفحة القمة ويستعد للأسيوطى بالكأس.. الزمالك "المنتشى" يستعد للإنتاج الحربى.. منتخب الصالات يستضيف أنجولا فى التصفيات الأوليمبية.. وختام بطولة الأهلى الدبلوماسية

الرياضة المصرية فى يوم.. الأهلي يغلق صفحة القمة ويستعد للأسيوطى بالكأس.. الزمالك "المنتشى" يستعد للإنتاج الحربى.. منتخب الصالات يستضيف أنجولا فى التصفيات الأوليمبية.. وختام بطولة الأهلى الدبلوماسية

جروس يمنح لاعبى الزمالك إجازة 30 يوما بعد كأس مصر

جروس يمنح لاعبى الزمالك إجازة 30 يوما بعد كأس مصر

وصفات طبيعية بالبصل لعلاج الشيخوخة وحب الشباب

وصفات طبيعية بالبصل لعلاج الشيخوخة وحب الشباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة