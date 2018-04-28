اعتقال أخطر رئيس جماعة مسلحة جنوبى محافظة كربلاء بالعراق

اعتقال أخطر رئيس جماعة مسلحة جنوبى محافظة كربلاء بالعراقالسبت، 28 أبريل 2018 10:55 ص
الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
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اعتقلت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب فى محافظة كربلاء بالعراق، اليوم السبت، "أكبر وأخطر"رئيس جماعة مسلحة جنوبى المحافظة.
وقال مصدر أمنى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية -إن" قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب فى كربلاء القت القبض على أكبر وأخطر رئيس جماعة مسلحة فى قضاء الهندية جنوبى المحافظة " .
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية فى محافظة كربلاء كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة .
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