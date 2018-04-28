اعتقال أخطر رئيس جماعة مسلحة جنوبى محافظة كربلاء بالعراق







بغداد (أ ش أ)

اعتقلت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب فى محافظة كربلاء بالعراق، اليوم السبت، "أكبر وأخطر"رئيس جماعة مسلحة جنوبى المحافظة.

وقال مصدر أمنى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية -إن" قوة من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب فى كربلاء القت القبض على أكبر وأخطر رئيس جماعة مسلحة فى قضاء الهندية جنوبى المحافظة " .

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية فى محافظة كربلاء كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة .