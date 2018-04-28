إصابة 3 أطفال بالتسمم لتاولهم أقراص دوائية عن طريق الخطأ بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب ثلاثة أطفال بحالة تسمم إثر تناولهم مواد كاوية وأقراص دوائية عن طريق الخطأ بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطار من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام الطفلة "ا.م.ا" 3 سنوات، مقيمة قرية الحلواصى دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم"، وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها ربة منزل مقيمه بذات العنوان قررت بتناولها مادة كاوية "بوطاس" عن طريق الخطأ، حال قيامها باللهو بالمنزل ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15870 جنح مركز أشمون لسنة 2018 كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

كما استقبلت مستشفى أشمون العام الطفلة "ا.ج.ا" 4 سنوات مقيمة مدينة أشمون مصابة بحالة تسمم وحالتها العامة متوسطة وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم"، وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها "ر.س.ع" 35 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان قررت بتناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ، حال قيامها باللهو بالمنزل، ونفت الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15871 جنح مركز أشمون لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

واستقبلت مستشفى أشمون العام الطفل "م.ر.ع" 5 سنوات مقيم قرية سبك الأحد دائرة المركز مصاباً بحاله تسمم، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى قسم السموم، وبالانتقال والفحص وسؤال والدته ربة منزل مقيمة بذات العنوان قررت أنه حال قيام نجلها باللهو بالمنزل تناول حبوب منع الحمل عن طريق الخطأ، وحدثت إصابته ونفت الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15872 جنح مركز أشمون لسنة 2018 كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.