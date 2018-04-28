إصابة سائق بنزيف فى البطن قفز من القطار قبل دخوله المحطة بالدقهلية







الدقهلية - شريف الديب

أصيب سائق بنزيف داخلى بالبطن وكسر بالساعد الأيمن، أثناء قفزة من قطار المنصورة طنطا، قبل الوصول إلى محطة طلخا.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ إلى مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شخص من أحد القطارات بالقرب من مزلقان بندر طلخا.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال المدعو "ايمن م ا" 39 سنة، سائق ومقيم بندر طلخا، القطار رقم 58 ركاب، القادم من مدينة المنصورة بإتجاة مدينة طنطا، وحال محاولته النزول من القطار قبل دخول المحطة، اختل توازنه وسقط على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى إصابته باشتباه نزيف داخلى بالبطن، وكسر بالساعد الأيمن، وجرح قطعى بالجبهة، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى، ولم ينجم عن الحادث ثمة تأخير فى حركة القطارات، وتم تحرير المحضر رقم 4093 لسنة 2018 إدارى المركز.