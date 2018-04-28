أهالى مدينة فايد: محطة الصرف الصحى أغرقت المنازل والأعطال عرض مستمرة







الإسماعيلية – جمال حراجى

مدينة فايد جنوب محافظة الإسماعيلية من المدن السياحية والتى بها عدد من القرى والشاليهات، التى يزورها عدد كبير من المواطنين وخاصة فى فصل الصيف، وتقع على البحيرات المرة وتتقاطع حدودها مع محافظة السويس، ويتضرر الأهالى من الأعطال المستمرة لمحطة الصرف الصحى الرئيسية بالمدينة والتى توقفت 4 مرات خلال الـ3 سنوات الماضية بحسب ما قاله الأهالى لـ اليوم السابع، والتوقف معناه إنتشار مياه الصرف الصحى فى الشوارع بسبب طفح المواسير ودخول مياه الصرف إلى المنازل الأمر الذى يهدد الأهالى بالأمراض والكوارث الصحية.

يقول محمد موسى من أهالى مدينة فايد، أن هذة هى المرة الرابعة على التوالى خلال ثلاثة أعوام تتوقف محطة رفع الصرف الصحى 2 بمدينة فايد، والتى لا تبعد سوى أمتار قليله عن أشهر البلاجات والفنادق السياحية حيث توقفت مواتير وطلمبات المحطة عن العمل مما نجم عنه طفح لمياه الصرف الصحى داخل وخارج المحطة الأمر الذى يهدد منازل سكان المدينة، لاسيما المنازل المتاخمة لمحطة الصرف الصحى فضلا عن التلوث البيئى وانتشار برك الصرف والناموس والروائح الكريهة مما يهدد الصحة العامة.

ويشير أحمد الصياد من أهالى المدينة، إلى أن مشكلة توقف محطة الصرف الصحى تتكرر سنويا وربما أكثر من مره فى العام وتصر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على التعامل معها بنفس العلاج المسكن والذى يؤدى لكارثة بيئية وصحية، ويهدد مستقل السياحة بفايد والإسماعيلية.

ويضيف عماد محمد جاد أحد المتضررين، أن أسباب توقف محطة الرفع (2) هو عيب بالمواتير التى تحتاج إلى تغيير، وانتهاء صلاحية الطلمبات الأربعة الموجودة بالمحطة وهو ما يعنى تنفيذ خطة إحلال شاملة بالمحطة.

وتابع أحمد صابر من أهالى المدينة، أن الشركة القابضة قامت منذ عام تقريبا بتوفير طلمبة مستعملة، ووعدت بشراء 3 طلمبات جديدة باستيردها من السويد، ولكن لم يتم شيئ حتى الآن بل أن الطلمبة المستعملة كانت دائمة الأعطال حتى توقف نهائيا عن العمل.

اللواء علاء رشاد، رئيس مركز ومدينة فايد قال إنه تم إعداد مذكرة لمحافظ الإسماعيلية بشأن الأعطال المتكررة لمحطة الرفع 2 بفايد والأضرار البيئية والصحية والسياحية الناجمة عن ذلك من أجل مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وإيجاد حلول عاجلة ونهائية لأعطال تلك المحطة والمتمثلة فى تغيير الطلمبات المتالكة الموجودة بالمحطة واستبدالها بطلمبات جديدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالسلام رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، أن محطة الرفع 2 بفايد بها أعمال إحلال وتجديد والعمل مستمر فيها، وسبب تأخير الإصلاح هو شراء قطع غيار لأعمال الصيانة من الخارج، وحاليا يقوم المقاول المكلف بأعمال الصيانة بمحاولة إصلاح بعض الطلمبات الموجودة بالمحطة لتقوم بعملها لحين وصول قطع الغيار الجديدة، مؤكدا على أن المحطة ليست خارج الخدمة، ولكنها تعمل وهناك مجهودات يبذلها المسئولين بالمحطة لإنهاء مشكلة طفح المياه بشبكات الصرف الصحى بمدينة فايد.



محطة صرف صحى فايد



مياه الصرف الصحى تغرق منازل فايد



محاولات للإصلاح بشبكة الصرف الصحى



جانب من تطهير الخطوط



رشح مياه الصرف الصحى بجوار المنشآت



تطهير البالوعات للحد من طفح المجارى



اللواء علاء رشاد رئيس مدينة فايد