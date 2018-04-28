أقاليم ثقافية بوسط وغرب الدلتا تشارك فى المؤتمر الأدبى بالاسكندرية

الغربية - مصطفى عادل

ينظم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة المؤتمر الأدبى فى دورته الـ19، بعنوان «تفاعلات الإبداع والسياقات المجتمعية»، خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل، بالمدينة الشبابية بأبى قير بمدينة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس الإقليم.

يشارك فى المؤتمر الأدبى 120 أديبا وشاعرا من محافظات الإقليم الخمس (الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والغربية، والمنوفية)، و60 شابا وفتاة من وزارة الشباب والرياضة، ويرأس المؤتمر الدكتور محمد عبد الحميد خليفة، وأمين عام المؤتمر الدكتور محمود عسران. ويكرم المؤتمر الشاعر صلاح رشدان، واسم المرحوم الأديب شريف رزق.

ويتناول المؤتمر عدة جلسات بحثية، وأمسيات شعرية وقصصية، وأمسيات تجارب روائية، وورش إبداعية، ومائدة مستديرة، ومعرض كتب من إصدارات الهيئة والنشر الإقليمى، ومعرض للفن التشكيلى، ومنتجات الورش المختلفة، وعروض فنية لفرق الموسيقى العربية، ومعرض منتجات ورش ذوى القدرات الخاصة، وديفيليه فنى لفرقة الفنون الشعبية وفرقة الأطفال من ذوى القدرات الخاصة.