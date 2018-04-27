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8 معلومات توضح أهمية منطقة أثار بيهمو بالفيوم

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:20 ص
8 معلومات توضح أهمية منطقة أثار بيهمو بالفيوم منطقة أثار بيهمو


الفيوم – رباب الجالي
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تعتبر منطقة آثار بيهمو بمحافظة الفيوم من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة، والتى لا يسلط عليها الضوء كثيرا، ولا يهتم الكثيرون بزيارتها، ويكشف سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم8 معلومات توضح أهمية المنطقة.

1. تقع منطقة آثار بيهمو علي بعد 7 كيلو مترات شمال مدينة الفيوم بالقرب من قرية بيهمو التابعة لمركز سنورس

2. منطقة بيهمو الأثرية تقع وسط زراعات القرية علي مساحة حوالى فدان ونصفالمنطقة الأثرية

3. بيهمو بها أطلال قاعدتين من الحجر الجيرى كان فوق كل منهما تمثال ضخم من حجر الكوارتزيت للملك إمنمحات الثالث جالسا على العرش

4.  يبلغ ارتفاع التمثال بالقاعدة 18 متراعندما زار هيوردوت المنطقة ظنا أنهما هرمان فى وسط البحيرة

5. التمثالان رمزا لمدخل الإقليم الجديد الذى أنشأه الملك إمنمحات الثالث 

6. إمنمحات الثالث هو الذى أقام هذا الأثر مما يدل على أهمية المنطقة التى ترجع لعصر الدولة الوسطى

7. تقوم منطقة آثار الفيوم حاليا  بإزالة الحشائش من المنطقة يدويا بواسطة العمال، نظرا لوقوع المنطقة وسط زراعات القرية، مما يؤدى إلى نمو الحشائش بشكل مستمر

8. خاطبت منطقة آثار الفيوم المحافظة للمطالبة بإدراج تركيب أعمدة إنارة فى الطريق المؤدى إلى المنطقة الأثرية

 

 

 

 

 


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