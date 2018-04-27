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34 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الجمعة، 27 أبريل 2018 01:47 م
34 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة موانئ -أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم الجمعة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 34 سفينة بموانئ شرق وغرب بورسعيد .

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 8سفن وخروج 5 سفن ويتراكى على الأرصفة 5سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .

ومن ناحية أخرى ، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ، ومن المنتظر دخول سفينتين ، ويتراكى على الأرصفة 1سفينة،كما سجل الميناء تراكى 1 سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء  .

 

 

 

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