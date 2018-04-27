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وكيل "زراعة الغربية":الشون والصوامع ومراكز التجميع تستقبل 62 ألف طن قمح

الجمعة، 27 أبريل 2018 03:46 م
وكيل "زراعة الغربية":الشون والصوامع ومراكز التجميع تستقبل 62 ألف طن قمح قمح - أرشيفية


الغربية – مصطفى عادل
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أكد المهندس علي البيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لـ" اليوم السابع"، أنه تم توريد 62044 طن قمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، البالغ عددها 25 صومعة وشونة، بالمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى، حيث بلغت نسبة التوريد العام الماضى 9826 طنا.
 
وأضاف، أنه تم حصاد 53 ألف و900 فدان من إجمالى 134 ألف و963 فدانا منزرعة بالقمح هذا العام، مؤكدًا أنه لا توجد أى مشكلة أو معوقات أمام الفلاحين فى تسليم الأقماح بأقرب شونة أو صومعة لهم مع استلام قيمتها بعد 48 ساعة.

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