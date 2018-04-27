وكيل "زراعة الغربية":الشون والصوامع ومراكز التجميع تستقبل 62 ألف طن قمح

وكيل "زراعة الغربية":الشون والصوامع ومراكز التجميع تستقبل 62 ألف طن قمحالجمعة، 27 أبريل 2018 03:46 م
قمح - أرشيفية
إضافة تعليق
أكد المهندس علي البيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لـ" اليوم السابع"، أنه تم توريد 62044 طن قمح بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، البالغ عددها 25 صومعة وشونة، بالمقارنة بنفس التوقيت من العام الماضى، حيث بلغت نسبة التوريد العام الماضى 9826 طنا.
وأضاف، أنه تم حصاد 53 ألف و900 فدان من إجمالى 134 ألف و963 فدانا منزرعة بالقمح هذا العام، مؤكدًا أنه لا توجد أى مشكلة أو معوقات أمام الفلاحين فى تسليم الأقماح بأقرب شونة أو صومعة لهم مع استلام قيمتها بعد 48 ساعة.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. قارئ يشكو بناء الأدوار المخالفة بالزاوية الحمراء.. "أحمد" فقد حياته بسبب عمله وارتدى الكفن بدلاً من بدلة الزفاف.. شكوى من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة فى الشارع الجديد بمسطرد
اتحاد "القرضاوى" بتونس "سرطان" ينهش قلب العاصمة.. المنظمة الإرهابية تقدم دروسا "ظلامية" لخلق جيل إخوانى جديد.. سياسيون يطالبون بغلق مراكز تفريخ المتطرفين وتتبع مصادر تمويلها.. والتعليم العالى: تعمل بدون ترخيص
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة