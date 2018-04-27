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وزير العمل الليبى: إعادة إعمار البلاد ستكون من خلال العمالة المصرية

الجمعة، 27 أبريل 2018 08:00 ص
وزير العمل الليبى: إعادة إعمار البلاد ستكون من خلال العمالة المصرية المهدى الامين وزير العمل والتأهيل الليبيى


أ ش أ
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قال وزير العمل والتأهيل الليبيى المهدى الأمين إن ليبيا تسعى بشكل جاد إلى الخروج من مأزق الحرب والتفكك الذى خرب ودمر أركان الدولة التى كانت تنعم بالرخاء، مؤكدا أن إعادة إعمار ليبيا ستكون من خلال العمالة المصرية الماهرة وستفتح ليبيا قريبا أبوابها ومصانعها وشركاتها أمام العمالة المصرية.

وأوضح الوزير الليبى - فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة - أنه ناقش مع وزير القوى العاملة محمد سعفان سبل تذليل كل الطرق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا فى أقرب وقت ممكن، مضيفا أن العمالة المصرية لها الأولوية فى إقامة المشروعات وبناء المصانع والمدن التى دمرتها الحروب .

وشدد الوزير الليبى على أن محاربة الإرهاب والمليشيات أصبحت مطلب جميع الليبيين من أجل الاستقرار والبناء ، وقال: "ليبيا الآن أفضل بكثير عما كان خلال السنوات العجاف الماضية.. فهناك حكومة مستقرة وهناك قوات مسلحة تسعى إلى فرض الأمن والأمان فى ربوع الوطن وما حدث فى مدينة سرت من طرد تنظيم داعش وتحرير المدينة من كافة الجماعات الإرهابية خير دليل أن ليبيا تسير فى الطريق الصحيح".

ووصف مشاركة بلاده فى مؤتمر العمل العربى بالقاهرة وترؤسها الدورة 45 للمؤتمر بأنه بمثابة "عودة الروح إلى الجسد، حتى تتبوأ ليبيا مكانتها بين الدول العربية باعتبارها دولة ذات ثقل تاريخى واقتصادى كبير"، مشيرا إلى أن بلاده طالبت خلال المؤتمر بضرورة وجود تكتل اقتصادى عربى على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية، وفتح أسواق عمل جديدة تستوعب العمالة المهاجرة من دول الصراع والنزاعات، والعمل على إنشاء مراكز تدريب عالية المستوى يمكن من خلال إعطاء فرص للعمال لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

 


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