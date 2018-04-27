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وزير الأوقاف يدعم المدرسة القرآنية بمسجد الزهراء بطور سيناء بـ90 مقعدا

الجمعة، 27 أبريل 2018 07:31 م
وزير الأوقاف يدعم المدرسة القرآنية بمسجد الزهراء بطور سيناء بـ90 مقعدا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال الزيارة


جنوب سيناء - فايزة مرسال
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المدرسة القرآنية والعلمية الملحقه بالمسجد بـ 30 مقعدا، وذلك خلال افتتاحها اليوم، كما أمر بدعمها بـ 60 مقعدا آخر خلال الأيام القليلة القادمة.

كما صدق الوزير على دعم المحافظة بـ 100 بطانية يتم توزيعها على أهالى المحافظة بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك خلال لقائه باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبه بطور سيناء.


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