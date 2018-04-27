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الجمعة، 27 أبريل 2018 10:38 م
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ميليشيا الحوثى تستهدف أطفال نازحين فى الجوف اليمنية

الجمعة، 27 أبريل 2018 09:39 م
ميليشيا الحوثى تستهدف أطفال نازحين فى الجوف اليمنية طفل مصاب


كتبت إيمان حنا
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فى جريمة بشعة هزت محافظة الجوف اليمنية، قامت مليشيات الحوثى باستهداف الأسر النازحة فى قرية الغيل.

أحد الأطفال المصابين
أحد الأطفال المصابين

وأصابت المليشيات أربعة أطفال من الأسر النازحة كانوا يلعبون بجوار منازلهم، ثلاثة منهم من أسرة واحدة، اثنين إصابتهم خطرة؛ وهم "ماهر حميد الرداعي وشاهر حميد الراد و رمزي حميد الرادعي ونجيب محمد الحسينى" وتم نقلهم للمستشفى على الفور.

 

 


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