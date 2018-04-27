ميليشيا الحوثى تستهدف أطفال نازحين فى الجوف اليمنية

ميليشيا الحوثى تستهدف أطفال نازحين فى الجوف اليمنيةالجمعة، 27 أبريل 2018 09:39 م
طفل مصاب
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فى جريمة بشعة هزت محافظة الجوف اليمنية، قامت مليشيات الحوثى باستهداف الأسر النازحة فى قرية الغيل.
أحد الأطفال المصابين
وأصابت المليشيات أربعة أطفال من الأسر النازحة كانوا يلعبون بجوار منازلهم، ثلاثة منهم من أسرة واحدة، اثنين إصابتهم خطرة؛ وهم "ماهر حميد الرداعي وشاهر حميد الراد و رمزي حميد الرادعي ونجيب محمد الحسينى" وتم نقلهم للمستشفى على الفور.
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